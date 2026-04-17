Никита Кацалапов поддержал Гийома Сизерона на Олимпиаде: почувствовал, что надо написать

Российский фигурист Никита Кацалапов признался, что решил поддержать французского коллегу Гийома Сизерона прямо во время Олимпийских игр — 2026.

В Милане Гийом Сизерон завоевал золотую медаль в танцах на льду. Он выступал в паре с Лоранс Фурнье-Бодри, с которой они начали кататься вместе только в 2024 году.

«Гийом Сизерон — легенда. Я следил весь сезон за этим событием — новая пара, едет на Олимпиаду… То, с чем они подошли к Олимпиаде, — это было что-то шокирующее. Это что-то такое, до чего я пытался дотянуться. Мы с Викой встали в пару, и хотелось всё быстро сделать. Но у меня это заняло слишком много времени, все мои планы порушились. Мне нужно никогда не строить никаких планов. А Сизером смог за год стать легендой! Мы никогда не были друзьями и даже в соцсетях друг на друга не подписаны. Мы всегда были соперниками, максимум только здоровались. Но здесь я почувствовал, что надо поддержать его, и написал ему большое сообщение. Он практически сразу ответил, когда на Олимпиаде командник ещё шёл. После короткой я ему тоже писал, уже в дружеском стиле», — сказал Кацалапов в видео на RuTube-канале «Фигурка».