Олимпийские чемпионы Рику Миура и Рюити Кихара объявили о завершении карьеры

Олимпийские чемпионы Милана‑2026 в парном катании Рику Миура и Рюити Кихара приняли решение завершить спортивную карьеру.

«Мы, Рику Миура и Рюити Кихара, решили завершить свою карьеру в фигурном катании после окончания этого сезона.

Мы глубоко благодарны всем вам, кто поддерживал нас с самого начала нашего сотрудничества. «РикуРю» не смогли бы выступать так долго без помощи окружающих нас людей. Всякий раз, когда мы сталкивались с трудностями, кто-то всегда был рядом, протягивая руку помощи. Каждая из этих форм поддержки делала нас сильнее и помогала нам достичь того, чего мы достигли сегодня.

Мы никогда не забудем ни того, что пережили, ни людей, которых встретили, и всегда будем хранить в памяти глубокое чувство благодарности за полученную поддержку.

Хотя наши соревновательные карьеры подходят к концу, мы искренне чувствуем, что отдали все силы, и ни о чём не жалеем. Мы гордимся всем, через что прошли, и чувствуем, что многому научились на этом пути.

Теперь мы вдвоём возьмёмся за новые задачи, чтобы добиться большего признания парного фигурного катания в Японии. Мы надеемся, что вы будете следить за нашим путешествием. Ещё раз благодарим вас за все эти годы поддержки», – написали фигуристы в одной из социальных сетей.

В активе пары — золото и серебро миланской Олимпиады, серебро Пекина‑2022 в командном турнире, а также две золотые и две серебряные медали чемпионатов мира.