Украинское СМИ отреагировало на новость о госпитализации Татьяны Тарасовой

Украинское средство массовой информации Oboz прокомментировало госпитализацию заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. В издании соседнего государства вспомнили слова специалиста по поводу высказываний украинских властей.

О том, что Тарасова попала в реанимацию, стало известно 15 апреля. Известно, что состояние тренера удалось стабилизировать, она идёт на поправку. В Международном союзе конькобежцев (ISU) пожелали Татьяне Тарасовой скорейшего выздоровления.

Заслуженный тренер СССР работала с Алексеем Ягудиным, Ириной Слуцкой, Ириной Родниной и Александром Зайцевым. Тарасова была введена в Зал мирового славы фигурного катания в 2008 году.