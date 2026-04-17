Климов — о российских парах: боролись бы за топ‑3 на международной арене

Олимпийский чемпион Фёдор Климов поделился мнением о конкурентоспособности российских фигуристов на международной арене.

— Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов — как можно оценить их уровень на фоне мировых пар?

— Оценить уровень можно, только если бы они соревновались против лидеров на чемпионате мира и Олимпиаде. На соревнованиях внутри страны что‑то очень сложно оценивать. В России своеобразное судейство. Мне кажется, баллы у них были бы другие на международной арене. Мы уже видели это на примере других спортсменов. Хотя я не сомневаюсь, что они боролись бы за высшие места. Победили бы или нет — это вопрос. Но боролись бы за топ‑3 — это 100 %, — сказал Климов в видео на RuTube‑канале «Фигурка».