Главная Фигурное катание Новости

«Пишут больные люди». Роднина ответила на статью про Тарасову

Прославленная фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина резко отреагировала на статью украинских СМИ о тренере Татьяне Тарасовой. Советская спортсменка охарактеризовала авторов материала как больных людей.

«Украинское СМИ написало, что Тарасову настигла карма за слова об Украине? Нужно просто не обращать внимания на их заявления. Эти слова — просто откровенная глупость. Такое пишут больные люди из Украины. С подобной ерундой даже связываться не надо», — приводит слова Родниной Sport24.

Заслуженный тренер СССР 79-летняя Татьяна Тарасова попала в реанимацию, но медики успели стабилизировать её состояние, сейчас она под наблюдением врачей.

