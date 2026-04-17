Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от следующего сезона

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала о своих ожиданиях от следующего сезона. Она выразила надежду на допуск россиян на международную арену.

«Думаю, все мы ждём возвращения российских фигуристов на международную арену, этого нам не хватает. Всё будет по-другому, когда допустят. Другие мотивации, другие силы включатся в людях. Именно от того, вернут ли наших на международные старты, будет зависеть многое. И, конечно, ждём интересных программ», – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Чирковой.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что сроки возвращения российских юниоров к международным соревнованиям пока не определены. Некоторые федерации уже открыли россиянам доступ на международную арену. К примеру, 13 апреля World Aquatics сняла все ограничения с российских спортсменов, разрешив им выступать с флагом и гимном.

