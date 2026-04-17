Губерниев раскритиковал украинские СМИ за публикации о Тарасовой

Губерниев раскритиковал украинские СМИ за публикации о Тарасовой
Комментатор Дмитрий Губерниев жёстко отреагировал на публикации украинских СМИ о госпитализации заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Украинский сайт написал, что Тарасову настигла карма за Украину? Зачем нам читать эту *****? Я не читаю и вам не советую. У Балабанова был такой фильм «Про уродов и людей». Не считаю своим долгом обсуждать моральных уродов. Не читайте, пожалуйста, всякое говно», — приводит слова Губерниева Sport24.

79-летняя Татьяна Тарасова была экстренно госпитализирована в реанимацию московской клиники, но сейчас её состояние стабилизировалось, она под наблюдением врачей.

Материалы по теме
Фото
Украинское СМИ отреагировало на новость о госпитализации Татьяны Тарасовой
Комментарии
