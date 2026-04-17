«Это был абсолютно какой-то сюрприз». Бестемьянова — о соревнованиях мужчин на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала самое яркое событие сезона-2025/2026. Она отметила мужской турнир на Играх-2026.

Победителем Олимпийских игр – 2026 в мужском одиночном турнире сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Главный фаворит соревнований Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял итоговое восьмое место.

«Думаю, самым ярким впечатлением сезона были соревнования мужчин на Олимпийских играх. Никто не предполагал, что выиграет Шайдоров. Никто не предполагал, что Малинин может опуститься так низко в турнирной таблице. Это был абсолютно какой-то сюрприз со знаком минус. Но Шайдоров, конечно, со знаком плюс, мы его поздравляем, очень рады за него», – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Чирковой.