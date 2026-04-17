«Много кто будет экспериментировать». Попова — о постолимпийском сезоне

Победительница Универсиады — 2019 Бетина Попова рассказала о своих ожиданиях от нового сезона в фигурном катании.

«Следующий сезон будет постолимпийский, так что думаю, много кто будет экспериментировать. У нас случились инновации в правилах, и в связи с этим мы увидим много интересных и новых элементов», — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Чирковой.

Со следующего сезона в силу вступают новые правила, принятые с учётом итогов конгресса ISU в 2024 году и с отложенным исполнением с сезона-2026/2027. Официальный документ на русском языке опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).