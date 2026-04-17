Бетина Попова высказалась о возвращении Камилы Валиевой и Александры Трусовой

Победительница Универсиады – 2019 Бетина Попова высказалась о возобновлении карьеры чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой и серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Игнатовой (Трусовой).

«Это огромная радость для болельщиков, любителей фигурного катания. В целом, если они вернутся на общую соревновательную арену, будут, разумеется, конкурентоспособны. Саша уже восстановила элементы «ультра-си», Камила, на самом деле, и без элементов «ультра-си» совершенно конкурентоспособна в силу своей какой-то фантастической природной компонентности. Поэтому этих девчонок мы очень ждём на официальных соревнованиях», – сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Чирковой.

В сезоне-2025/2026 Камила Валиева и Александра Трусова впервые вышли на соревновательный лёд после длительного перерыва. Фигуристки приняли участие в чемпионате России по прыжкам и турнире шоу-программ «Русский вызов», Валиева также выступила на Кубке Первого канала.