Экс-россияне Павлова и Святченко сделали выброс четверной риттбергер на тренировке

Бронзовые призёры чемпионата Европы – 2026, призёры этапов Гран-при ISU в парном катании российские фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко, с 2021 года представляющие Венгрию, на тренировке исполнили выброс четверной риттбергер. Соответствующим видео пара поделились в социальных сетях.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео квад-выброса от Павловой и Святченко.

Нельзя не отметить, что трёхкратные чемпионы Венгрии Павлова и Святченко тренируются в Сочи под руководством Дмитрия Савина (ранее работал в команде Нины Мозер) и Фёдора Климова (серебряный призёр Олимпиады-2014 в паре с Ксенией Столбовой).