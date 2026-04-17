«Сама в шоке». Мария Павлова — об успешной попытке четверного выброса на тренировке

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2026, призёр этапов Гран-при ISU Мария Павлова, выступающая в парном катании с Алексеем Святченко, прокомментировала успешную попытку выброса четверной риттбергер на тренировке.

«Я два года мечтала сделать четверной выброс. Много раз просила тренеров разрешить мне попробовать, но они переживали — конечно, это риск. И вот сейчас я их, наконец, уговорила — олимпийский сезон позади, не так страшно рисковать. В начале этой недели мы начали работать над тройным выбросом риттбергером — делали много попыток, поднимали прыжок. И вот в вчера я сделала первую попытку четверного, а сегодня уже успешно его выехала.

Выброс сальхов для меня — не вариант, это не мой прыжок. А вот в риттбергере я чувствую себя уверенно и комфортно, поэтому решили начать с него. Такой выброс раньше делала только российская пара Кавагути/Смирнов. Никто не ожидал, что у нас так быстро это получится. Я сама в шоке, если честно — и тренеры тоже.

Теперь думаем над четверным флипом, его пока никто не делал. Но это, конечно, гораздо опаснее, зато интересно. Лёша меня поддерживает, говорит, что готов пробовать всё, что я предложу», — приводит слова Павловой журналист Майя Багрянцева в телеграм-канале «Всем лутц!».