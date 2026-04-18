Камила Валиева провела мастер-класс в Красноярске

Российская фигуристка Камила Валиева провела мастер-класс на «Кристалл-Арене» в Красноярске.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. Тогда же фигуристка официально покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской.

Валиева приняла участие в Кубке Первого канала – 2026, который проходил 21-22 марта в Санкт-Петербурге. Фигуристка представила на турнире короткую программу и заняла четвёртое место, допустив падение с четверного тулупа. Также она стала лучшей среди одиночниц на шоу-турнире «Русский вызов» – 2026.