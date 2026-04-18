Стало известно, когда Татьяну Тарасову могут выписать из больницы
Алексей Тарасов, племянник заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, рассказал, когда врачи планируют выписать специалиста из больницы.

«Татьяна Анатольевна чувствует себя заметно лучше. Рассчитываем на выписку на следующей неделе», – приводит слова Тарасова «РИА Новости Спорт».

15 апреля стало известно, что Татьяна Тарасова попала в реанимацию одного из московских лечебных учреждений. Позже состояние здоровья известного специалиста удалось стабилизировать, а её племянник сообщил, что она постепенно идёт на поправку.

Ранее скорейшего выздоровления Тарасовой пожелали в Международном союзе конькобежцев (ISU).

