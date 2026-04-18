Мишина — о Муравьёвой: в сезоне пыталась сделать тройной аксель, но до старта он не дошёл

Тренер Татьяна Мишина, жена известного специалиста Алексея Мишина, рассказала, в чём её подопечная, вице-чемпионка России Софья Муравьёва прибавила в прошедшем сезоне-2025/2026. При этом Мишина добавила, что фигуристка так и не выполнила одну из главных задач для себя — исполненный тройной аксель на соревнованиях.

«Софья Муравьёва хорошо провела сезон. Она заняла пятое место на чемпионате России, а это отличный результат. Ещё она попала в сборную, хорошо выступила на прыжковом турнире и стала четвёртой в финале Кубка России. Это все те места, которые дают место в сборной. У Муравьёвой в этом сезоне хорошие результаты.

В чём прибавила Муравьёва за этот сезон? У неё очень интересные программы, а это не только постановка, но и работа над вкатыванием, соединительные связки. Конечно, она весь сезон пыталась сделать тройной аксель, но реально до старта он не дошёл — не было готовности выполнять его на соревнованиях. А так Муравьёва каталась очень интересно лицом и подачей. У неё был яркий стиль в этом сезоне.

Софья преодолела нестабильность и трудности. У неё были только выборочные ошибки — мелкие недочёты. У Муравьёвой не было серьёзных промахов и провалов в этом сезоне. Может, в начале был неудачный этап, но это было вкатывание, чтобы и к чемпионату России подойти в хорошем состоянии. Думаю, Муравьёва прибавила в катании за этот сезон», — приводит слова Мишиной Sport24.

Напомним, Муравьёва пополнила группу заслуженного тренера России Алексея Мишина, который тренирует в Санкт-Петербурге, в прошлом сезоне, когда ушла от Евгения Плющенко.