Илья Малинин выполнил три задних сальто подряд на ледовом шоу

Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года в командных соревнованиях, трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин выполнил три задних сальто подряд на одном из ледовых шоу в США.

21-летний Малинин является единственным в истории фигуристом, которому удалось исполнить семь четверных прыжков в произвольной программе на официальных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Однако по новым правилам ISU с сезона-2026/2027 фигуристы смогут исполнять в произвольной не более шести прыжковых элементов.

Малинин выполнил максимальное количество четверных прыжков в одной программе в финале Гран-при ISU сезона-2025/2026. Одновременно с этим достижением он обновил личный и мировой рекорды по баллам за произвольную программу (238,24).

