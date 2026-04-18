Плющенко: три сальто Малинина подряд — сенсация, но раньше это сделала моя воспитанница

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о серии сальто в исполнении олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Ильи Малинина на одном из ледовых шоу в США.

«Мне прислали [видео] как американец и суперспортсмен и гений — Илья Малинин прыгает на шоу три сальто подряд сейчас в Америке. И это действительно сенсация!

Весьма раньше это сделала моя воспитанница — россиянка Люба Рубцова на наших шоу в январе. Ну и чтобы в принципе понять силу русских фигуристок из «Ангелов Плющенко», Люба шлифанула их четыре подряд. Нас не догонишь? Пробуем?» — написал Плющенко в телеграм-канале.

Материалы по теме
Видео
Илья Малинин выполнил три задних сальто подряд на ледовом шоу
