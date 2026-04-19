Марк Кондратюк: считаю фигурное катание мужественным видом спорта

Чемпион Европы 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк объяснил, почему в школы по фигурному катанию приходит больше девочек, чем мальчиков.

«Мальчиков в целом приходит на фигурное катание меньше, чем девочек. Наверное, это возможно как‑то изменить, но это не дело одного слова или одного маленького интервью. Конечно, я могу сказать: «Мальчики, приходите в фигурное катание». Но, думаю, это устоявшееся представление людей о том, что есть более «мужественные» виды спорта — футбол, хоккей, борьба. Лично я считаю фигурное катание мужественным видом спорта. Как видите, я занимаюсь. Это большой труд, как и любой вид спорта, любое дело, которым ты настроен заниматься серьёзно», — приводит слова Марка Sport24.