Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Марк Кондратюк: считаю фигурное катание мужественным видом спорта

Марк Кондратюк: считаю фигурное катание мужественным видом спорта
Комментарии

Чемпион Европы 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк объяснил, почему в школы по фигурному катанию приходит больше девочек, чем мальчиков.

«Мальчиков в целом приходит на фигурное катание меньше, чем девочек. Наверное, это возможно как‑то изменить, но это не дело одного слова или одного маленького интервью. Конечно, я могу сказать: «Мальчики, приходите в фигурное катание». Но, думаю, это устоявшееся представление людей о том, что есть более «мужественные» виды спорта — футбол, хоккей, борьба. Лично я считаю фигурное катание мужественным видом спорта. Как видите, я занимаюсь. Это большой труд, как и любой вид спорта, любое дело, которым ты настроен заниматься серьёзно», — приводит слова Марка Sport24.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android