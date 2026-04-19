Роднина: успех Алисы Лью был бы невозможен без российских фигуристок

Роднина: успех Алисы Лью был бы невозможен без российских фигуристок
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина оценила вклад российских спортсменок в достижения двукратной олимпийской чемпионки 2026 года американской фигуристки Алисы Лью.

«Успех Лью был бы невозможен без российских фигуристок. Всё‑таки по юниорам она соревновалась с ними, делала элементы ультра‑си, потому что наши фигуристки их тоже делали. А потом всех наших отстранили от крупных турниров. И это тоже повлияло определённым образом на её карьеру. Может, где‑то добавило мотивации и уверенности в том, что золото Олимпиады и чемпионата мира теперь выиграть реально. Но она всё это заслужила в любом случае», — приводит слова Родниной «Советский спорт».

