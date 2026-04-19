«Великая во всех отношениях». Александр Тихонов поддержал Татьяну Тарасову

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о многолетней дружбе с Татьяной Тарасовой и пожелал ей скорейшего выздоровления.

«Я 50 лет знаю Татьяну. Дружил с Анатолием Тарасовым. Несколько раз бывал на тренировках Татьяны Анатольевны. Великий тренер, великая гражданка России. Дай бог ей здоровья. Мы дружим много лет и по сей день общаемся. Я вообще прекрасно знаю всё фигурное катание. Пожелаю Тарасовой выздоровления и вернуться в строй. Это поколение – молодцы, Мишины ведь до сих пор тренируют. Танечка – великая во всех отношениях», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.