Колобков — об ОИ-2018: победа Медведевой соответствовала бы спортивной справедливости

Колобков — об ОИ-2018: победа Медведевой соответствовала бы спортивной справедливости
Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал исход состязаний в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018.

— Вообще считаю, что многие наши спортсмены заслуживают того, чтобы оставаться в спорте как можно дольше, и правила, как мне кажется, должны быть сделаны таким образом, чтобы это поощрять. Чтобы атлет имел возможность выступать несколько олимпийских циклов, а не зависеть от того, успел он показать результат до начала пубертата или нет. Мы много раз такое видели, но, на мой взгляд, это очень жестоко.

— Прямо провоцируете меня задать вопрос, который породил в своё время непримиримые фанатские войны: за кого вы болели на Играх в Пхёнчхане — за Евгению Медведеву или за Алину Загитову?
— Как для министра для меня это не имело никакого значения. И та и другая — российские спортсменки, поэтому любому из раскладов можно было бы только радоваться. Хотя с точки зрения спортивной справедливости, конечно, победа Медведевой выглядела бы более правильной, — приводит слова Колобкова RT.

Комментарии
