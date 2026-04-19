«Трусова меня впечатлила!» Хореограф группы Тутберидзе — о возвращении фигуристки

Хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился впечатлениями от прогресса после возвращения серебряного призёра Олимпиады-2022 российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой).

— Удивляет ли вас скорость восстановления Трусовой? Составит ли она конкуренцию в следующем сезоне?

— Конечно, меня Саша впечатлила! Но могу сказать — есть очень хорошие, сильные девочки, — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».

Александра и Макар Игнатовы стали родителями в августе 2025 года — у пары родился сын Михаил. Уже в январе 21‑летняя спортсменка объявила о возвращении в большой спорт под руководством Тутберидзе. Александра Игнатова — серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России.