Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Можно будет сделать десятерной лутц». Медведева приняла участие в блиц-опросе

Комментарии

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в блиц-опросе.

– Снять три выпуска «Без комментариев» или 10 рилсов?
– Три выпуска «Без комментариев» попривычнее. В рилсы я только влетаю, так что готовьтесь, пристёгивайтесь (улыбается).

– Кататься на коньках, но не работать в медиа или работать в медиа, но не кататься на коньках?
– Если выбирать меньшее из зол, наверное, работать в медиа и не кататься на коньках.

– Перекус фруктами или чипсами?
– Фруктами. Это не позёрство, реально выберу перекусить фруктами.

– Случайно написать команде «я вас увольняю» или случайно написать кому-то из прошлого «я скучаю»?
– Скучаю по тем, с кем общаюсь. Кстати, это случайно делаю. Во мне просыпается этот бульдожек на доске с дельфинами из мема, я решаю написать всем, что скучаю, но на следующий день приходится всё это удалять.

– Стать невидимкой или научиться летать?
– Научиться летать. Тогда можно будет сделать десятерной лутц.

– Уметь телепортироваться или знать все языки мира?
– Уметь телепортироваться, – сказала Медведева в видео, размещённом в её телеграмм-канале.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android