«Можно будет сделать десятерной лутц». Медведева приняла участие в блиц-опросе

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в блиц-опросе.

– Снять три выпуска «Без комментариев» или 10 рилсов?

– Три выпуска «Без комментариев» попривычнее. В рилсы я только влетаю, так что готовьтесь, пристёгивайтесь (улыбается).

– Кататься на коньках, но не работать в медиа или работать в медиа, но не кататься на коньках?

– Если выбирать меньшее из зол, наверное, работать в медиа и не кататься на коньках.

– Перекус фруктами или чипсами?

– Фруктами. Это не позёрство, реально выберу перекусить фруктами.

– Случайно написать команде «я вас увольняю» или случайно написать кому-то из прошлого «я скучаю»?

– Скучаю по тем, с кем общаюсь. Кстати, это случайно делаю. Во мне просыпается этот бульдожек на доске с дельфинами из мема, я решаю написать всем, что скучаю, но на следующий день приходится всё это удалять.

– Стать невидимкой или научиться летать?

– Научиться летать. Тогда можно будет сделать десятерной лутц.

– Уметь телепортироваться или знать все языки мира?

– Уметь телепортироваться, – сказала Медведева в видео, размещённом в её телеграмм-канале.