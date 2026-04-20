Команда Тутберидзе показала, как создавался совместный номер Гуменника и Петросян

Команда шоу «Чемпионы на льду» заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе показала процесс постановки совместного номера участников Олимпиады-2026 в Италии – действующего чемпиона России Петра Гуменника и трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян. Номер поставлен под песню «Нас бьют, мы летаем». Зрители в Москве смогут увидеть его 22 апреля в «Мегаспорте».

«Как создавалась совместная программа Аделии Петросян и Петра Гуменника. Финальный номер наших шоу, в котором соединились энергия, характер и целая история», — подписали видео в телеграм-канале TeamTutberidzeOfficial.