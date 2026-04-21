Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Радионова рассказала, чего ей не хватило в олимпийском сезоне у женщин

Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы в одиночном катании Елена Радионова ответила, чего ей не хватило в олимпийском сезоне.

«Сложно сказать, чего не хватило. Сезон был насыщенный, были очень интересные соревнования. Во-первых, была Олимпиада, так что сезон уже серьёзный. Все старались подойти к нему в лучшей форме. Плюс у нас в стране всегда интересные соревнования, начиная от этапов Гран-при, заканчивая «Русским вызовом», прыжковым турниром. Сезон был достаточно насыщенным, поэтому я не могу сказать, что мне чего-то не хватило. Единственное — возможно, в женском одиночном катании хочется видеть таких фигуристок, как Саша Трусова, Камила Валиева, которые исполняли невероятный контент, сложные прыжки ультра-си. Наверное, в женском одиночном катании мне немного не хватило ультра-си», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Чирковой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android