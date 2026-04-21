Главная Фигурное катание Новости

«Очень жду возвращения девочек». Елена Радионова — о Валиевой и Трусовой

«Очень жду возвращения девочек». Елена Радионова — о Валиевой и Трусовой
Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы в одиночном катании Елена Радионова поделилась мыслями о возвращении российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой) в спорт.

«Я очень жду возвращения девочек и я уверена, что им это под силу. Сейчас Саша уже показывает, что она восстановила четверные прыжки, Камила Валиева тоже в прекрасной форме, поэтому я думаю, что девочки подойдут к следующему сезону в прекрасной форме и будут соревноваться между собой», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Чирковой.

Камила Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. В декабре 2025 года завершилась её четырёхлетняя дисквалификация из-за допинг-пробы, которая дала положительный результат на триметазидин.

Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. 6 августа 2025 года у пары родился сын Михаил. В конце января 2026-го фигуристка заявила о намерении продолжать спортивную карьеру.

