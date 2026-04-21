«Жду их возвращения в большой спорт». Елена Радионова — о паре Косторная/Куница

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы в одиночном катании Елена Радионова рассказала, что думает о планах пары Алёна Косторная/Георгий Куница вернуться на соревновательный лёд в следующем сезоне.

«Я очень рада за Алёну, что она стала мамочкой и смогла вернуться в фигурное катание. Буду болеть за ребят. Мне кажется, они очень интересная пара. И, конечно, жду их возвращения в большой спорт», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Чирковой.

В 2023 году Алёна Косторная заявила о переходе из одиночного катания в парное. Позднее она вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, который стал её партнёром. В сентябре 2025 года у пары родился сын Дмитрий. Не так давно фигуристы заявили, что намерены возобновить спортивную карьеру.

