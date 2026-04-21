Елена Радионова назвала программу Адама Сяо Хим Фа одной из самых ярких в сезоне

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы в одиночном катании Елена Радионова рассказала, чью программу в этом сезоне она считает одной из лучших.

«Мне понравилась в этом сезоне постановка Адама Сяо Хим Фа, у которого история короткой переходит в произвольную. Очень интересный костюм, очень интересная постановка, поэтому я считаю её одной из самых ярких», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Чирковой.

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа является бронзовым призёром чемпионата мира (2024), двукратным чемпионом Европы (2023, 2024). На Олимпийских играх в Милане фигурист шёл в тройке лидеров после короткой программы, однако допустил ряд грубых ошибок в произвольной и занял итоговое седьмое место.