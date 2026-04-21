Распался корейский танцевальный дуэт Ханна Лим и Е Куан

Южнокорейские танцоры на льду Ханна Лим и Е Куан в социальных сетях объявили о распаде своего дуэта. Фигуристы будут искать новых партнёров для продолжения карьеры.

«Хочу объявить, что Е и я решили завершить наше партнёрство. Это решение было принято после тщательного обдумывания с учётом наших общих целей и устремлений в спорте. Просто хочу поблагодарить каждого человека, который поддерживал и вдохновлял нас не только быть прекрасными атлетами, но и людьми. Мы не смогли бы добиться всего этого без нашей потрясающей команды.

А нашим фанатам — огромное спасибо за то, что прошли с нами этот особенный путь. Вы все занимаете особое место в наших сердцах. И, наконец, Е, спасибо, что делал все ранние утра терпимыми. Спасибо, что слушал, когда мне был нужен кто-то рядом. Спасибо за все смех и невероятно весёлые моменты. Спасибо, что всегда верил в моё видение. Ты был моим первым партнёром по танцам на льду, и я буду помнить это навсегда», — написала Лим в социальных сетях.

«После семи невероятных лет вместе и представления Кореи на Олимпиаде-2026 Ханна и я решили завершить наше партнёрство. Всё это время на льду учит многому. Ханна показала мне, как смеяться во время тяжёлых тренировок, и помогла встать на ноги, когда весь мир смотрел. Я горжусь тем, что мы построили — от юниоров до сеньоров, до стояния вместе на той олимпийской арене. То, что вы видели от нас, всегда было настоящим.

Мы гнались за большой мечтой и поймали её. Я не жалею ни об одном дне. Тренироваться рядом с ней было привилегией, и я бесконечно благодарен за всё, чего мы добились как команда.

Спасибо нашим тренерам за поддержку и за то, что сделали всё это возможным. Спасибо всем фанатам, которые приняли нас и следовали за нами через всё. Это не прощание с катанием — просто с этой главой», — поделился Куан.