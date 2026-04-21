«Некрасивые ситуации со стороны отца». Сын Плющенко — о разводе родителей

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал о разводе родителей. 19-летний Егор родился в браке Плющенко с Марией Ермак. Сейчас Евгений женат на продюсере Яне Рудковской.

— Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет было, когда развелись твои родители?

— Когда они развелись, мне был год, наверное, где-то так. Я особо этого не помню, не знаю. Потому что был маленький.

— А мама тебе, может быть, что-нибудь рассказывала по этому поводу?

— Мама рассказывала мне, что были некрасивые ситуации со стороны отца, и как бы у меня должно было быть другое имя, в общем и целом. И благодаря маме у меня хорошее, нормальное имя.

— А какое имя тебе должны были дать?

— Кристиан.

— Тебе не нравится это имя?

— Нет. Очень рад, что я Егор.

— Так, а какие ситуации неприятные были? Можешь поделиться ими?

— Ситуации некрасивые были, что папа не забрал маму и меня из роддома.

— А почему он не забрал из роддома? Ты никогда с ним об этом не говорил?

— Не задавал ему этот вопрос.

— На тот момент они уже не были вместе?

— Ну, там развод, я так понимаю, что был, — сказал Ермак в интервью на YouTube-канале «Как есть. Денис Пархоменко».