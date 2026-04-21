Сын Плющенко от первого брака: не хочется называть Женю отцом

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко от первого брака, рассказал, почему не называет фигуриста папой.

— Ты называешь своего отца Женей, а папой не называешь его?
— Когда виделся с ним, называю, а так мне не хочется называть его отцом. Мне не нравится, как ко мне относились и в данный момент относятся. Мне проще называть его Женей при там встречах каких-то, ещё что-то. Потому что у меня есть отчим, его называю отцом. Вот его всегда называю папой. И я ему очень благодарен, он очень много всего сделал для меня. И вот он действительно отец. Вот, а Женя — это просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня.

— Ну, я так понимаю, не по имени к нему обращаешься, а папа?
— Да, всё верно, — сказал Ермак в интервью на YouTube-канале «Как есть. Денис Пархоменко».

Материалы по теме
«Некрасивые ситуации со стороны отца». Сын Плющенко — о разводе родителей
