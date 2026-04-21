Сын Плющенко от первого брака ответил, могла ли Рудковская увести Евгения от его матери

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко от первого брака, высказался о том, могла ли продюсер и супруга Плющенко Яна Рудковская повлиять на развод отца и его матери.

– Есть такая вот в СМИ история, что Евгений с Димой Биланом ездили на выступление на Евровидение в 2008 году. И как раз таки в 2008 году ваши родители официально развелись, но Диму Билана привезла туда Яна Рудковская. Считаешь ли ты, что Яна могла повлиять как-то на развод и увести отца?

– Думаю, что как бы и Женя хотел разойтись, и как бы и Яна могла повлиять на это всё. Думаю, что да, могла повлиять, — сказал Ермак в интервью на YouTube-канале «Как есть. Денис Пархоменко».