«Поганое отношение». Сын Плющенко от первого брака — о словах отца

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко от первого брака, отреагировал на слова отца о нежелании сына поддерживать общение.

«Это ложь. Ну, не могу доверять этому человеку, потому что просто поганое отношение, очень неприятное. То, что там пишут СМИ, ещё что-то, это тоже абсолютная неправда. И, соответственно, я нахожусь здесь просто, чтобы расставить всё над и, потому что я просто устал от этого, от лжи, от грязи, потому что, если прямо говорить, обсирают мою семью, меня, маму, дедушку, ещё как-то что-то. Я звоню, а мне не отвечают. Как я могу приехать? То есть считаю, что это полная ложь. И, соответственно, я даже, если бы мне ответил отец, приехал бы к нему и что бы там делал? Сидел где-то в гостиной, на диване, один? Когда нет взаимопонимания, нет доверия, со мной никто не разговаривает, как-то не хотят провести время вместе, что мне там делать?» — сказал Ермак в интервью на YouTube-канале «Как есть. Денис Пархоменко».