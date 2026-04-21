Первый сын Плющенко: можно купить ребёнка, но любовь от отца я не получал

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко от первого брака, рассказал, какое участие принимал в его жизни отец, после развода с его матерью.

– Евгений как-то участвовал после развода в твоей жизни?

– Он периодически забирал меня на выходные. Это было пару раз за всю жизнь. Пару раз я приезжал к нему в Москву. Ну были какие-то встречи, были какие-то разговоры, какие-то подарки, но это крайне редко, крайне мало, чаще всего это выражалось в финансовом плане, то есть это какие-то подарки, ещё что-то. Ну, как бы можно купить ребёнка, но любовь не получал я от отца какую-то, да? Хотелось общения с отцом, хотелось по-человечески общаться, делиться чем-то. Такого вот не было, — сказал Ермак в интервью на YouTube-канале «Как есть. Денис Пархоменко».