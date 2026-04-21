Старший сын Плющенко: все алименты уходили на репетиторов и тренировки

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко от первого брака, рассказал, что отец начал платить алименты лишь в 2015 году, отметив, что эти суммы полностью уходили на тренировки и репетиторов.

— Были алименты с 2015 года — 100 тыс. рублей, до 18 лет. В 18 лет мне эти алименты прислали на день рождения в виде подарка. Все алименты уходили на репетиторов и тренировки. Начали платиться только с 2015 года, были какие-то минимальные подарки. Были договорённости и они не были выполнены.

— Самый яркий пример?

— Была договорённость, что мне исполняется 16 лет, у отца есть мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, так как я с детства живу всем этим, увлекаюсь, очень сильно хотел квадроцикл. Он говорит: «Подарю тебе его на 16 лет, отучись на права, скинь мне их фотку, приеду – закажем». Права на квадроцикл есть, квадрик отец не подарил, но подарила мама.

— Сколько стоил квадроцикл, который ты просил у отца?

— На тот момент, если его откуда-то везти, наверное, тысяч 350-450. Если покупать по факту – тысяч 500.

— Отец объяснил, почему не подарил?

— В этот день поздравил, но отвечал, что всё потом решим.

— До 2015 года мама тебя содержала за свой счёт и отец никакие деньги не присылал? Вещи, подарки не отправлял?

— Нет. Мне отправляли поношенные вещи от старших детей, говорили: «Носи, что дают». Мама покупала всегда новые, хорошие вещи, — сказал Ермак в интервью на YouTube-канале «Как есть. Денис Пархоменко».