Сын Плющенко рассказал, как бросил занятия хоккеем из-за отца

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал, почему отец причастен к прекращению его занятий хоккеем.

— Была ситуация. Я занимался хоккеем, были нужны коньки, у меня были б/у коньки, мне было крайне неудобно в них кататься. Тренер говорил, что они не подходили. Так как мы занимались в «Юбилейном», Женя и я, там раньше был магазинчик, где можно было купить [всю экипировку]. Женя сказал: «Не буду ничего покупать, разбирайтесь сами». Коньки мне купила мама, всё остальное — дедушка. 2,5-3 года занимался хоккеем, и потом ушёл из этого спорта, так как мне было обидно, что мы занимаемся в одном здании, но на разных коробках, и отец не приходил на мои тренировки, не давали с ним покататься.

У меня была детская мечта — покататься с отцом. Всегда видел его машину у «Юбилейного» и задавался вопросом: «Придёт ли Женя ко мне на тренировку или нет». Мама всегда пыталась сделать так, чтобы он зашёл. Безусловно, он заходил, но пару раз. Было обидно, потому что я гордился и горжусь в плане спорта, но я ушёл из хоккея по факту из-за всех таких ситуаций.

— Из-за отца? получается?

— Да.

— Он не поощрял твоего желания заниматься спортом?

— Да, — сказал Ермак в интервью на YouTube-канале «Как есть. Денис Пархоменко».