«Женя будет там лишним». Сын Плющенко — о присутствии отца на своей будущей свадьбе

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявил, что не хотел бы видеть отца на своей будущей свадьбе.

— Знакомил ли ты свою девушку с отцом?

— У нас была встреча, познакомились, было быстро, минуты две. Через какое-то время меня спрашивают: «Есть у тебя девушка или нет?»

— Он забыл?

— Да.

— Хотел бы, чтобы он в будущем присутствовал на твоей свадьбе?

— Нет, не хотел бы. Пока не понятно, как она будет происходить, в каком формате, кто будет присутствовать. В целом считаю, что Женя будет там лишним. Во-первых, о чём разговаривать, во-вторых, он там никого не знает, ему просто это неинтересно и не надо. Он один не приедет, только с Яной и Сашей, мне такие гости не нужны. Если всё это будет, хотел бы [отпраздновать] со своей семьёй, друзьями. Думаю, он просто там будет лишним, — сказал Ермак в интервью на YouTube-канале «Как есть. Денис Пархоменко».