Сын Плющенко объяснил, почему носит фамилию матери, а не отца

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, объяснил, почему не носит фамилию отца, а также рассказал о поставленном Плющенко запрете на выезд сына из страны.

— Почему для него так важно, чтобы ты поменял фамилию и переехал в Москву?

— Его задело как-то, обидело, что у меня другая фамилия. Я думаю, что он считает, что сын должен ходить с его фамилией и всё в этом роде.

— Почему у тебя фамилия Ермак?

— Мама дала мне фамилию свою. Мне очень нравится эта фамилия, потому что у меня идеально складывается Егор Ермак Евгеньевич. Почему мама дала фамилию свою? Думаю, что как минимум то, что отец не забрал из роддома меня с мамой. И у меня был закрыт выезд на море очень долгое количество времени. Где-то, наверное, года два — два с половиной что-то такое. Если я не ошибаюсь, по таким факторам мне мама дала фамилию. И в целом я очень рад, что я ношу фамилию мамы. Мне она очень нравится.

— Евгений поставил тебе родительский запрет на выезд?

— Да. Точный год не скажу, был маленьким. Приезжаю в аэропорт, и мне говорят…

— С мамой тебя не выпустили.

— Да.

— Не считаешь, что он хотел отыграться, насолить?

— Думаю, да. Может быть, был обижен.

— Но играться ребёнком...

— Некорректно, согласен. Некрасиво, унизительно. То, что происходит между взрослыми, должны решать взрослые. Считаю, что у него есть обида на маму, не знаю какая. Как-то раз приезжал к нему разговаривать, спросил, почему он со мной не общается и у нас такие отношения, почему не можем сходить куда-то вдвоём. Мне не нужны дорогие подарки, просто хотелось общаться с отцом. Он сказал: «У меня обида на твою маму». А на тот момент мне было 16-17 лет. Относительно недавно было. После этого всё более-менее стало на свои места и больше не затрагивали тему, почему у нас такие отношения. Нового он ничего сказать не может, и всё, — сказал Ермак в интервью на YouTube-канале «Как есть. Денис Пархоменко».