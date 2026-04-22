Татьяна Тарасова одной фразой рассказала о своём самочувствии после выписки из больницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова кратко высказалась о своём состоянии после выписки из больницы, где она пробыла несколько дней из-за вызванных ОРВИ осложнений.

«Врачи старались, теперь я стараюсь», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, 15 апреля стало известно, что Татьяна Тарасова попала в реанимацию одного из московских лечебных учреждений. Позже состояние здоровья известного специалиста удалось стабилизировать, а её племянник сообщил, что она постепенно идёт на поправку. 20 апреля тренер была выписана из больницы.

Татьяна Тарасова, которой сейчас 79 лет, в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди её воспитанников — олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Алексей Ягудин и другие выдающиеся спортсмены.