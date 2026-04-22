Фигурист Игнатов объяснил, почему поставил программу под песню Вани Дмитриенко

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 российский фигурист Макар Игнатов рассказал, что поставил программу под песню Вани Дмитриенко из-за любви к ней.

«Почему поставил программу под Ваню Дмитриенко? Песня нравится. Номер сам себе поставил.

Планы на межсезонье? Отдохнуть. Пока это всё планы (улыбается)», – передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Игнатов, помимо серебря на чемпионате России 2021 года, дважды становился победителем Кубка России (2020, 2021) и победителем этапа международной серии челленджер Nebelhorn Trophy в 2019 году.

Является мужем фигуристки Александры Трусовой (Игнатова).