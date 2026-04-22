Ученица Тутберидзе Двоеглазова отреагировала на изменения в правилах фигурного катания

Серебряный призёр чемпионата России (2026) и победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась об изменениях в правилах фигурного катания.

«Выездные шоу – это опыт, умение собраться в нужный момент. Иногда это бывает тяжеловато, но мне это нравится, нравится путешествовать.

Четверные прыжки на шоу – я это воспринимаю как испытание для себя, без особой разминки выходить и показывать элементы ультра-си. Когда они получаются, это даёт уверенности к дальнейшему исполнению.

Изменения в правилах? Посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, это будет развитие для программ в хореографическом плане. В последние два месяца я активно работаю над скольжением, чтобы хорошо сидеть в ногах, катить. Чувствую, что есть прогресс по сравнению с прошлым сезоном», – передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.