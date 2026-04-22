Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ученица Тутберидзе Двоеглазова отреагировала на изменения в правилах фигурного катания

Ученица Тутберидзе Двоеглазова отреагировала на изменения в правилах фигурного катания
Серебряный призёр чемпионата России (2026) и победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась об изменениях в правилах фигурного катания.

«Выездные шоу – это опыт, умение собраться в нужный момент. Иногда это бывает тяжеловато, но мне это нравится, нравится путешествовать.

Четверные прыжки на шоу – я это воспринимаю как испытание для себя, без особой разминки выходить и показывать элементы ультра-си. Когда они получаются, это даёт уверенности к дальнейшему исполнению.

Изменения в правилах? Посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, это будет развитие для программ в хореографическом плане. В последние два месяца я активно работаю над скольжением, чтобы хорошо сидеть в ногах, катить. Чувствую, что есть прогресс по сравнению с прошлым сезоном», – передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Ученица Плющенко опередила Малинина? Её имя уже ассоциируется с сальто
Ученица Плющенко опередила Малинина? Её имя уже ассоциируется с сальто
