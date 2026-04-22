Медведева призналась, что у неё нет никаких ритуалов на льду

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что после стольких лет в фигурном катании у неё не осталось ритуалов.

«Чем больше лет ты в спорте, тем меньше у тебя ритуалов. У меня их 0. Завязала коньки — и хорошо. Главный ритуал. Плохих знаков вообще нет.

Из платьев на удачу — в моём случае оказался коричневый с красным и синий. Ну, серый с розовым тоже красиво. Голубой — замечательный цвет», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Медведева объявила о завершении карьеры в конце 2022 года. В официальных соревнованиях спортсменка не выступает с сезона-2019/2020.