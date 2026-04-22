Медведева раскрыла, что пожелала бы себе 15-летней

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какое пожелание адресовала бы своей 15-летней версии.

«Здоровьем заниматься надо очень сильно, очень серьёзно. Ну правда! Наверное, чем больше лет ты в спорте, чем больше тебе лет, тем лучше ты понимаешь фразу: «Главное — здоровье». Если раньше на день рождения тебе желали: «Жень, здоровья», ты закатывала глаза, потому что сколько можно?

Сейчас, когда тебе желают здоровья, ты такой: «Дайте два и побольше». Чем моложе организм, тем больше нужно, конечно, на будущее работать в плане здоровья», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.