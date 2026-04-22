Пётр Гуменник раскрыл тему дипломной работы в университете ИТМО

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, на какую тему он пишет выпускную квалификационную работу в университете ИТМО.

«Сейчас пишу диплом, но с фигурным катанием легче, чем с каким-то другим видом спорта. Не нужно весь день посвящать ему, это интенсивный вид спорта, где нужна хорошая концентрация. В ней можно ограниченное время провести.

Тема диплома – разработка метода распознавания древнеегипетских иероглифов методом глубокого обучения. Это идея руководителя, но мне она понравилась, мы сошлись на ней», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.