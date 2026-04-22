«Забавно получилось». Медведева — о номере под песню Глюкозы «Невеста»

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём выступлении на шоу «Чемпионы на льду» под песню Глюкозы «Невеста».

«Ой, слушайте, это забавно на самом деле, потому что я когда пришла на постановку, мы в раздевалке собрались: я, Даня [Глейхенгауз] и Этери Георгиевна. Мы сидим и задаёмся вопросом: «Ну, что ставить будем?» и жмём плечами. Начинаем слушать всякую классику, вспоминаем, что мы катали — а катали мы уже почти всё.

И тут Даня говорит: «Ну, у нас, конечно, есть один вариант. Но мне Этери Георгиевна сказала тебе его не предлагать, потому что ты нас пошлёшь. Я говорю: «Ну давай, какой?» И он говорит: «Ну, Глюкоза — невеста».

Я говорю: «Дань, ты прикалываешься? Это единственный вариант, который я вам принесла и боялась предложить, потому что думала, что вы пошлёте меня далеко и надолго». И в итоге у нас как-то так совпало, и мы такие: «Ставим, ставим», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

