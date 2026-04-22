Гуменник раскрыл, чем собирается заниматься после олимпийского сезона

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, чем планирует заниматься в межсезонье после олимпийского сезона.

«Летом буду готовиться к следующему сезону, стараться стать лучше в катании, в прыжках. Этот сезон показал, куда можно расти, я задал себе направление, в котором буду двигаться.

Отличные ощущения, каждый раз, когда выхожу, сильно поддерживают. Когда силы заканчиваются, выходишь и слышишь поддержку, снова заряжаешься на выступления», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В феврале 2026 года Гуменник принимал участие в Олимпийских играх в Италии и занял шестое место в соревнованиях одиночников.

