Главная Фигурное катание Новости

Гуменник высказался о постановке совместного номера с Петросян на шоу Тутберидзе

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане российский фигурист Пётр Гуменник рассказал детали постановки совместного номера на шоу «Чемпионы на льду» с другой представительницей России на соревнованиях в Италии Аделией Петросян.

«Постановка проходила просто, мы показываем не номер с парным катанием, а двух одиночников. Поэтому ничего сложного не было.

Идея возникла после того, как хотели с Аделией прокатать совместный номер на Олимпиаде, это был бы другой номер, я бы встроился в её показательный под Шакиру в костюме Оптимуса. Здесь решили больше драматический номер показать. Чья точно была идея, не знаю, когда я приехал на постановку, мне показали эту песню и я начал входить в образ», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

