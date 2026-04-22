Медведева высказалась о разнообразии музыки в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева подробно рассказала о количестве музыки в фигурном катании.

«Ну, смотрите: золотой фонд — на то он и золотой фонд, чтобы не расширяться и не сужаться. Он вот какой есть, такой есть. Всегда будут катать Кармен, Лебединое озеро. И уже теперь, наверное, Каренину. Да и Парфюмера, видимо, Майкла Джексона — это вот всё, да, неизменное.

А вариативность музыки… Слушайте, на самом деле, оказывается, есть столько музыки, которую ещё не катали. И я на своём примере просто сейчас слушаю очень много музыки именно для фигурного катания.

И действительно какой-то просто невероятной огромное количество. И по звучанию на льду она не уступает тому же Рихтеру, Шопену.

Огромное количество новых фильмов выходит — а к ним саундтреки или даже не всегда их главные части.

Но звучат всё равно замечательно. Поэтому, мне кажется, будет всё больше и больше. Просто контент нужен музыкальный, тогда и программа будет новая, интересная», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.