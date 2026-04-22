Трусова ответила на вопрос о планах на следующий сезон

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о своих планах на сезон-2026/2027.

«Посмотрим, пока дожить надо до следующего сезона. Я надеюсь хорошо докатать тур и поехать в отпуск», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

21-летняя Трусова приступила к тренировкам после рождения сына в январе-феврале 2026 года. После она приняла участие вместе со своим мужем в шоу-турнире «Русский вызов» – 2026. Также фигуристка не раз демонстрировала в социальных сетях процесс восстановления прыжков после возвращения на лёд.