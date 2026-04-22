«Сложно». Трусова — о возможном сотрудничестве с Ришо

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) подтвердила переговоры с французским хореографом Бенуа Ришо по возможной постановке программ. Сообщалось, что Ришо может исполнить эту роль для Трусовой в следующем сезоне.

«Посмотрим, не знаю. Мы списывались сейчас, так что посмотрим. Всё-таки сейчас сложно, те же визы. Не знаю, как получится», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

21-летняя Трусова приступила к тренировкам после рождения сына в январе-феврале 2026 года. После она приняла участие вместе со своим мужем в шоу-турнире «Русский вызов» – 2026.