Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Сложно». Трусова — о возможном сотрудничестве с Ришо

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) подтвердила переговоры с французским хореографом Бенуа Ришо по возможной постановке программ. Сообщалось, что Ришо может исполнить эту роль для Трусовой в следующем сезоне.

«Посмотрим, не знаю. Мы списывались сейчас, так что посмотрим. Всё-таки сейчас сложно, те же визы. Не знаю, как получится», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

21-летняя Трусова приступила к тренировкам после рождения сына в январе-феврале 2026 года. После она приняла участие вместе со своим мужем в шоу-турнире «Русский вызов» – 2026.

